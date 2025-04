Ecco Donkey Kong Bananza per Nintendo Switch 2

Durante il Direct di presentazione di Nintendo Switch 2 è stato annunciato Donkey Kong Bananza, un nuovo videogioco dedicato al celebre scimmione che verrà pubblicato in estate esclusivamente sulla nuova console della Grande N.

Questa la descrizione ufficiale: “Preparati per Donkey Kong Bananza, una nuova avventura su piattaforme in 3D, disponibile in esclusiva su Nintendo Switch 2. Spacca, sfonda e scala praticamente tutto quel che si trova sulla via di DK, ribalta interi pezzi di terreno per lanciarti in un’esplorazione senza limiti. Più cose demolisci con i tuoi potenti pugni, più aree riuscirai a scoprire.”

Il gioco verrà pubblicato il 17 luglio solo su Nintendo Switch 2.