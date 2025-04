The Duskbloods, un nuovo gioco di FromSoftware per Switch 2

FromSoftware e Nintendo hanno presentato The Duskbloods, un nuovo videogioco in esclusiva per Switch 2.

Al momento non si conoscono molti dettagli sul gioco, se non che è diretto da Hidetaka Miyazaki, già responsabile di Dark Souls ed Elden Ring, ed è un action multiplayer PvPvE. Ulteriori informazioni verranno diffuse il 4 aprile, quando verrà pubblicato un episodio della serie di interviste Creator’s Voice in cui interverrà proprio lo stesso Miyazaki.

Per ora accontentiamoci di una galleria di immagini e del periodo di uscita: The Duskbloods vedrà la luce del sole (o il chiaro di luna in questo caso) nel corso del 2026.