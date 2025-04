Annunciato Bravely Default Flying Fairy HD Remaster per Switch 2

Square Enix ha presentato Bravely Default Flying Fairy HD Remaster, una versione rimessa a nuovo ed espansa del JRPG uscito originariamente nel 2012 su Nintendo 3DS.

Questa nuova versione presenta una grafica aggiornata e contenuti inediti per rivisitare Luxendarc, un mondo in cui quattro cristalli elementali mantengono la pace e l’equilibrio. Quando l’oscurità emerge improvvisamente dal Great Chasm che ha lasciato un vuoto spalancato nel mondo, i guerrieri della luce si imbarcheranno in un’avventura per salvarlo dalla calamità. I giocatori si uniranno ad Agnès Oblige, la vestale del Wind Crystal, Tiz Arrior, un pastore gentile e unico sopravvissuto del Great Chasm che ha inghiottito la sua città natale, Edea Lee, l’unica figlia del gran maresciallo del Ducato di Eternia, Ringabel, un giovane affetto da amnesia con un misterioso diario che ha raccontato eventi futuri, e Airy, una fata, in un viaggio epico per riportare la luce nei cristalli e la pace nel mondo.

I giocatori possono lavorare strategicamente per controllare il flusso della battaglia con il sistema di combattimento “Brave & Default”: Brave per spendere Brave Point per aumentare il numero di azioni intraprese a turno, e Default per accumulare un turno mentre si rafforzano le difese. Con il sistema di mestieri del gioco che presenta oltre 20 lavori unici, i giocatori possono mescolare e abbinare diversi mestieri e abilità per sperimentare un’enorme varietà di combinazioni del party. Le battaglie a turni, che possono essere accelerate dal giocatore a piacimento, sono inoltre accompagnate dalla colonna sonora di Revo.

Bravely Default Flying Fairy HD Remaster sarà disponibile al lancio di Nintendo Switch 2, previsto il 5 giugno prossimo.