Fatal Fury: City of the Wolves, il DJ Salvatore Ganacci sarà giocabile

Non solo Cristiano Ronaldo, Fatal Fury: City of the Wolves potrà contare sulla presenza di un altro personaggio tratto dal mondo reale: stiamo parlando del DJ bosniaco naturalizzato svedese Emir Kobilić, in arte Salvatore Ganacci.

Salvatore Ganacci viene descritto come un artista arrivato a South Town in cerca di ispirazione per completare il suo ultimo (e, si spera, più grande) video musicale a tema anime. Quando il suo buon amico Duck King gli parla dell’imminente torneo KOF, Salvatore decide che potrebbe essere proprio quello che gli serve per trovare la scintilla. Salvatore è tutto fuorché ordinario mischia musica, muscoli e caos, lasciando gli avversari sbalorditi e disorientati dalle sue abilità di combattimento.

Ricordiamo che Fatal Fury: City of the Wolves verrà pubblicato su PC, PS4, PS5 e Xbox Series X|S il 24 aprile.