inZOI ha venduto un milione di copie in una settimana

Krafton ha annunciato che inZOI ha già venduto più di un milione di copie sin dal lancio avvenuto la settimana scorsa. Il simulatore di vita che strizza l’occhio a The Sims è stato accolto positivamente dal pubblico, tant’è che è stato il videogioco più venduto su Steam dopo meno di un’ora dall’uscita.

“È una cifra che ci sembra ancora irreale e un traguardo che non avremmo potuto raggiungere senza ciascuno di voi. La vostra energia, le vostre creazioni, i vostri feedback, i vostri contenuti e il vostro supporto hanno dato vita a inZOI in modi che non avremmo mai immaginato,” si legge in una nota diffusa via social in queste ore. “Fin dall’inizio, avete plasmato inZOI insieme a noi, e siamo profondamente grati per la passione e l’amore che ci avete dedicato. Continueremo a lavorare duramente per concretizzare questa promessa: fare in modo che ogni vita diventi una storia in inZOI.”

Ricordiamo che il gioco è disponibile solo su Steam in Accesso Anticipato. Molto presto pubblicheremo la nostra anteprima per raccontarvi com’è inZOI.