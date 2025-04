Nintendo Switch 2 supporterà ray tracing e DLSS

Continuano a spuntare nuovi dettagli su Nintendo Switch 2, soprattutto in riferimento all’hardware di questa nuova console di prossima uscita.

Grazie a un post pubblicato sul blog ufficiale di Nvidia, la società produttrice del processore della console, sappiamo che la GPU di Nintendo Switch 2 è dotata di RT Core e Tensor Core dedicati. Ciò significa che la console è in grado di supportare sia il ray tracing in tempo reale, sia la tecnologia di upscaling DLSS (Deep Learning Super Sampling). I Tensor Core vengono inoltre utilizzati per eliminare lo sfondo e tenere traccia del volto degli utenti tramite un algoritmo AI durante le video chat. Per finire, il display integrato nella console supporta la tecnologia di refresh variabile G-Sync di Nvidia.

Purtroppo non sono stati diffusi i dettagli tecnici completi del processore della console, ma Nvidia fa sapere che questo è 10 volte più potente di quello del primo Nintendo Switch. Ricordiamo che Nintendo Switch 2 uscirà il 5 giugno. Trovate tutte le informazioni nella news dedicata.