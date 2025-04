Scomparso Bill Petras, art director di World of Warcraft e Overwatch

Dobbiamo purtroppo riportare la triste notizia della scomparsa di Bill Petras, un veterano con oltre trent’anni di carriera nel settore dei videogiochi. Petras è stato, tra gli altri ruoli che ha ricoperto, art director di World of Warcraft e di Overwatch.

A diffondere la notizia della dipartita è stato Harley D. Huggins II, ex cinematics director di Blizzard Entertainment e grande amico di Petras. “Billy era un artista straordinariamente dotato che ha lavorato in Blizzard per quasi due decadi. Era immensamente orgoglioso del lavoro che ha svolto lì.” si legge nel breve messaggio. “Io e Billy abbiamo iniziato a lavorare in Blizzard la stessa settimana e siamo stati amici per 28 anni. Mi mancheranno le nostre lunge e regolari farneticazioni sulla vita, il game dev, i videogiochi, l’arte, i fumetti, i giocattoli, i film sui mostri e Conan. Mancherà moltissimo a me e a tutte le persone che lo hanno conosciuto.”

Bill Petras entrò in Blizzard per lavorare su StarCraft, dove ha contribuito alla modellazione 3D, alle sequenze cinematografiche e allo storyboard. Dopo aver lavorato a World of Warcraft, Petras lasciò Blizzard nel 2005 per fondare Red 5 Studios. Tornò successivamente tra le fila della Casa di Irvine per lavorare su Overwatch.