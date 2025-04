Space Adventure Cobra – The Awakening esce ad agosto

Microids ha annunciato la data di uscita di Space Adventure Cobra – The Awakening, il videogioco ispirato alla serie animata fantascientifica prodotta da TMS, a sua volta tratta dalla serie manga Cobra scritta e illustrata da Buichi Terasawa.

Sviluppato da Magic Pockets, Space Adventure Cobra – The Awakening offrirà ai giocatori l’opportunità vivere in prima persona i primi dodici episodi della serie attraverso l’arco narrativo del tesoro del Capitano Nelson. Il videogioco punta a essere un adattamento fedele dell’anime attraverso una modalità storia con tre livelli di difficoltà. Sarà inoltre possibile giocare con un amico nella modalità cooperativa per due giocatori.

Space Adventure Cobra – The Awakening sarà disponibile in digitale il 26 agosto su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch. Verrà inoltre pubblicata una versione fisica, ma solo per PS5 e Nintendo Switch.