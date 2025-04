La Quimera è in uscita questo mese su PC

Reburn ha annunciato la data di uscita di La Quimera, lo sparatutto in soggettiva ambientato in un universo fantascientifico inedito.

Il mondo e la narrativa di La Quimera sono scritti e creati da Nicolas Winding Refn (Drive, The Neon Demon) ed E.J.A. Warren. Ambientato nella mega città latinoamericana fittizia di Nuevo Caracas e nei suoi dintorni, il gioco racconta la storia di un gruppo di PMC coinvolto in un vasto conflitto tra fazioni rivali e corporazioni, mentre eventi mistici confondono sempre di più la linea tra realtà e illusione. Gli esoscheletri forniti da uno di questi benefattori permettono ai giocatori di affrontare combattimenti intensi, utilizzando gadget tecnologici avanzati e una forza sovrumana per superare i nemici.

La Quimera sarà disponibile su PC via Steam dal 25 aprile e verrà venduto al prezzo di € 29,99. Sarà inoltre possibile richiedere l’accesso via Steam a una sessione di closed beta che partirà il 12 aprile e durerà ventiquattro ore. I partecipanti potranno provare una missione da affrontare sia in solitaria che in cooperativa.