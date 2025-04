The Duskbloods: i diritti dell'IP sono in mano a FromSoftware

Annunciato lo scorso 2 aprile durante l’evento di presentazione di Switch 2, The Duskbloods ha immediatamente catturato l’attenzione del pubblico, non fosse altro perché si tratta di un videogioco in arrivo esclusivamente sulla console Nintendo. Da qui sono sorte domande sulla proprietà dei diritti, domande a cui ora è stata data risposta.

Come riportato sul forum di ResetEra, i diritti di The Duskbloods sono nelle mani di FromSoftware, e non di Nintendo come ipotizzato da alcuni. Ciò significa che l’esclusiva potrebbe essere temporale, ma al momento non ne abbiamo la certezza. Ovviamente dipende tutto dal tipo di accordo siglato tra le due società giapponesi, ma il fatto che l’IP sia di FromSoftware lascia aperto uno spiraglio su una futura uscita multipiattaforma.

In ogni caso, ricordiamo che The Duskbloods debutterà su Nintendo Switch 2 nel corso del 2026. Si tratterà di un action multiplayer in cui un massimo di 8 giocatori competono all’interno di un mondo spietato, come da tradizione FromSoftware.