Path of Exile 2 si aggiorna con Dawn of the Hunt

Grinding Gear Games ha pubblicato Dawn of the Hunt, il nuovo aggiornamento di Path of Exiles 2 che introduce la classe della Cacciatrice.

Questo nuovo personaggio unisce attacchi in mischia e a distanza con lancia, ma può anche fare affidamento su compagni bestiali. L’aggiornamento aggiunge anche cinque Ascendancy, nuove mappe e meccaniche end game, un centinaio di gemme di supporto, oggetti unici, novità per il PvP, e molto altro. Per saperne di più su Dawn of the Hunt vi rimandiamo al nostro articolo di approfondimento.

Ricordiamo che Path of Exile 2 è disponibile su PC via Steam in Accesso Anticipato. Sebbene il gioco verrà pubblicato in forma di free-to-play, al momento è accessibile solamente acquistando uno dei diversi Supporter Pack.