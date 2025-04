Microsoft terrà un Xbox Games Showcase a giugno

Microsoft ha annunciato che terrà un Xbox Games Showcase il prossimo 8 giugno a partire dalle 19:00 (ora italiana).

L’evento sarà l’occasione giusta per presentare le novità in arrivo sia dagli studi di proprietà della Casa di Redmond, sia dai partner delle terze parti. Microsoft precisa che quest’anno lo show sarà solamente in forma digitale. In più, lo showcase sarà seguito da un direct interamente dedicato a The Outer Worlds 2, il prossimo videogioco di ruolo fantascientifico in lavorazione presso Obsidian Entertainment.

L’evento verrà trasmesso in diretta sui canali Twitch e YouTube di Xbox.