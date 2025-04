The Molasses Flood è stato assorbito da CD Projekt RED

Lo studio statunitense The Molasses Flood è stato interamente assorbito in CD Projekt RED e da qualche giorno ha smesso di operare in forma indipendente.

Il team con base a Boston venne acquisito dalla società polacca sul finire del 2021, ma ha continuato a operare come un’entità indipendente fino allo scorso 1° aprile 2025. Tale cambio di direzione è stato annunciato tramite un breve messaggio comparso sul sito ufficiale dello studio. Ricordiamo che The Molasses Flood sta lavorando a Project Sirius, uno spin-off multiplayer di The Witcher che è già costato allo studio il licenziamento di 29 dipendenti.

Infine, viene fatto sapere che questa fusione con CD Projekt RED non avrà alcun impatto sui due videogiochi già sviluppati dallo studio, ossia The Flame in the Flood e Drake Hollow. Questi due continueranno a essere disponibili per l’acquisto, ma saranno pubblicati dalla società polacca.