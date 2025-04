Star Citizen ha raccolto oltre 800 milioni di dollari

Sono trascorsi ben tredici anni dall’annuncio di Star Citizen, seguito a stretto giro da una campagna di crowdfunding su Kickstarter che ha permesso a Chris Roberts e compagni di raccogliere più di 2 milioni di dollari, a fronte di un obiettivo di 500 mila dollari.

Da allora ne è passata di acqua sotto i ponti, tant’è che la raccolta fondi è proseguita sul sito ufficiale del gioco. A oggi, Cloud Imperium Games ha racimolato la bellezza di 802 milioni di dollari (e spicci), ma del gioco completo non vi è nemmeno l’ombra. O meglio, da diversi anni ormai è possibile giocare a una versione incompleta e in divenire del videogioco spaziale, ma è comunque ben lungi dall’essere un prodotto fatto e finito. Pensate che originariamente Star Citizen avrebbe dovuto vedere la luce nel 2014. Quasi undici anni dopo siamo ancora alla versione in Early Access.

Nel frattempo, con tutti i fondi raccolti in questi anni, Cloud Imperium Games sta sviluppando anche lo spin-off single player Squadron 42. Quest’ultimo dovrebbe essere pubblicato nel 2026, nonostante i tanti rinvii. In ogni caso, viene da chiedersi come siano stati spesi questi oltre 800 milioni di dollari se oggi, a distanza di tredici anni dall’annuncio, lo sviluppo di Star Citizen appare ancora in altissimo mare.