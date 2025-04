Mafia: The Old Country, spunta la possibile data di uscita

Probabilmente a causa di un errore da parte di 2K, in queste ore è stata diffusa la possibile data di uscita di Mafia: The Old Country.

Il videogioco di Hangar 13 dovrebbe vedere la luce il prossimo 8 agosto su PC, PS5 e Xbox Series X|S. Questa data è stata rivelata in anticipo dallo stesso publisher tramite una notizia pubblicata per errore su Steam (via Gematsu). È molto probabile che l’annuncio della data di uscita fosse stato previsto per il prossimo 8 maggio, quando Mafia: The Old Country tornerà a farsi vivo in occasione del PAX East che si terrà a Boston.

Restiamo in attesa della conferma ufficiale, ma vista la fonte dell’indiscrezione possiamo affermare con relativa certezza che la data di pubblicazione sia quella che abbiamo appena riportato.