Svelato Frostrail, un FPS survival dagli autori di Barotrauma

Shiro Unlimited e FakeFish, lo studio che ha dato i natali a Barotrauma, hanno presentato Frostrail. Si tratta di un nuovo sparatutto in prima persona di stampo survival per PC.

Ambientato in un mondo post-apocalittico ghiacciato, dove il clima estremo ha trasformato il pianeta in un deserto gelido, in Frostrail i giocatori devono attraversare queste lande innevate per eliminare gli orrori che vi dimorano.

A bordo di un treno a vapore, i giocatori (da soli o in compagnia di altri utenti in carne e ossa) devono raccogliere risorse per potenziare la locomotiva, rinforzare le carrozze, creare e migliorare le armi, e trasformare il treno in una fortezza su binari. Allontanarsi troppo dal treno è sempre un rischio dal momento che più ci si spinge in profondità, più letali sono gli orrori che i giocatori dovranno affrontare, ma maggiori saranno le ricompense.

Frostrail verrà pubblicato nel 2026 su Steam in Accesso Anticipato, dove vi rimarrà per almeno un anno.