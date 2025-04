MotoGP 25: un panoramica sulle novità di quest'anno

Milestone ha pubblicato un nuovo trailer di MotoGP 25 che ci permette di dare uno sguardo approfondito alle novità di questa nuova iterazione della serie.

Tra le novità spicca la modalità Race Off, che permette ai giocatori di mettersi alla prova su diversi tipi di moto. Proprio come i veri piloti, i giocatori potranno allenarsi in tre discipline uniche con una fisica e una maneggevolezza diverse, disponibili sia nella carriera che come evento singolo. Sarà possibile scegliere tra le Motard, le Flat Track, o le Minibike. Ogni tipo di moto permette di affinare le abilità dei giocatori e sbloccare ricompense speciali.

MotoGP 25 segna anche l’introduzione di due diverse fisiche di guida: l’esperienza Arcade per chi vuole entrare subito nel vivo dell’azione senza dimenticare l’autenticità. La gestione della moto è più semplice e non è necessario pensare troppo alle impostazioni e alla messa a punto. L’esperienza Pro, invece, promette invece di essere l’apice della simulazione. I giocatori potranno modificare numerosi elementi come le impostazioni della moto, la gestione dei pneumatici, gli aiuti alla guida, l’elettronica e il consumo di carburante.

Viene introdotto anche un sistema di sviluppo della moto che metterà i miglioramenti delle prestazioni nelle mani dei giocatori. A questo proposito, la comunicazione con la squadra sarà fondamentale, in quanto i giocatori potranno suggerire modifiche agli ingegneri del team durante i debrief dedicati e le riunioni post-gara. Una volta che la moto sarà stata modificata in base ai suggerimenti dei giocatori, sarà possibile valutare gli aggiornamenti in apposite sessioni di test, in una continua ricerca della perfezione

Fuori dalla pista, le rivalità con gli altri piloti saranno ancora più chiare grazie alla rinnovata gestione delle relazioni sociali. Un nuovo HUD aiuterà i giocatori a capire meglio lo status di ogni concorrente e ad anticipare le sue mosse in base all’evoluzione della rivalità. Tutto sarà controllato dai FIM MotoGP Stewards, il sistema di controllo delle gare introdotto nell’ultimo capitolo e ora aggiornato alle ultime normative, mentre il comportamento e i risultati dei giocatori influenzeranno le opportunità disponibili nel Mercato Piloti durante la bassa stagione.

Sviluppato con l’Unreal Engine 5, MotoGP 25 sarà disponibile dal 30 aprile su PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X|S e Nintendo Switch. Sarà inoltre presente il supporto cross-play sin dal lancio.