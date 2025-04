ARC Raiders: fissate le date del prossimo Tech Test

Embark Studios ha annunciato le date del secondo Tech Test di ARC Raiders, l’extraction shooter in uscita quest’anno su PC e console.

Questo secondo playtest pubblico si terrà dal 30 aprile al 4 maggio e permetterà ai giocatori su PC, PS5 e Xbox Series X|S di esplorare le letali terre selvagge della Rust Belt, combattere contro le macchine ARC e cercare bottini nel sandbox PvPvE del gioco. Per iscriversi basta dirigersi sul sito ufficiale o su Steam.

“Negli ultimi sei mesi abbiamo lavorato duramente per ampliare l’esperienza di gioco principale, basandoci sul feedback della community,” ha dichiarato Aleksander Grøndal, Executive Producer di ARC Raiders. “Questa è la nostra occasione per vedere come si comportano queste modifiche su larga scala. Siamo particolarmente ansiosi di raccogliere feedback sulla progressione, sull’esperienza di combattimento, sulle prestazioni multipiattaforma e sul modo in cui l’esperienza risulta ora più ampia e stratificata.”

In ARC Raiders i giocatori vestono i panni di pistoleri senza scrupoli che si muovono in un mondo in rovina pieno di imponenti macchine ARC, Raiders rivali e la minaccia costante di imboscate. Il secondo Tech Test introdurrà una gamma più ampia di nemici ARC, più armi, equipaggiamento e gadget, un sistema di progressione e crafting del giocatore molto più approfondito e un’anteprima del prossimo Battle Pass di ARC Raiders.