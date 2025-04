Volete sapere quanto avete speso in totale su Steam? Ora si può

Siete sempre stati curiosi di sapere quanto avete speso su Steam durante tutti questi anni? Ebbene, ora qualcuno su Reddit ha scoperto una pagina dell’Assistenza che tiene conto di tutti gli acquisti fatti sulla piattaforma digitale di Valve.

Basta semplicemente cliccare su “Aiuto” nel client di Steam, poi su “Assistenza di Steam”, “Il Mio Account” e successivamente “Dati associati al tuo account di Steam”. Nella pagina successiva cercate “Fondi esterni utilizzati” et voilà: ecco il totale dei soldi che avete speso nel negozio dalla creazione dell’account a oggi. Oppure, se non vi va di fare tutta questa trafila (sfaticati!), potete semplicemente cliccare su questo link ed effettuare il login per raggiungere la suddetta pagina.

Un paio di precisazioni: il totale viene espresso in dollari, non nella valuta impiegata per fare gli acquisti. Inoltre, la cifra che visualizzerete indica la somma degli acquisti su Steam e dei fondi aggiunti al portafoglio personale. Per ovvi motivi non sono conteggiati gli acquisti su negozi esterni e il valore dei codici registrati al proprio account. Ora, siete davvero pronti per sapere quanto avete speso?