Destiny 2: Bungie annuncia l'espansione I Confini del Destino

Con la fine della saga della Luce e dell’Oscurità, Bungie ha annunciato la prossima espansione di Destiny 2 che darà il via al prossimo arco narrativo: I Confini del Destino.

Precedentemente nota con il nome in codice Apollo, l’espansione sarà la prima del nuovo corso di Destiny 2 che prevede la pubblicazione di due espansioni all’anno, ciascuna più ridotta in termini di contenuti rispetto a quelle a cui Bungie ci ha abituato in questi ultimi anni, da I Rinnegati fino a La Forma Ultima. Possiamo aspettarci comunque nuove storie, armi e aggiornamenti per i guardiani, mentre non dovrebbe mancara un’incursione completamente nuova.

Al momento non sono stati diffusi i dettagli, ma dalle prime indiscrezioni pare che I Confini del Destino sia incentrato sulle figure degli enigmatici Nove. Per saperne di più, però, bisognerà attendere il 6 maggio alle 18:00, quando Bungie presenterà in dettaglio i contenuti dell’espansione durante una diretta streaming su Twitch.