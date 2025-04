Funcom rinvia l'uscita di Dune: Awakening

Funcom ha annunciato di aver rinviato l’uscita di Dune: Awakening, il survival multiplayer ambientato sul mondo di Arrakis. Il motivo di questo rinvio è la necessità di apportare alcune modifiche aggiuntive che tengano conto del feedback dei partecipanti alla closed beta.

Di conseguenza, la data di uscita di Dune: Awakening slitta dal 20 maggio al 10 giugno. “Non è una decisione che prendiamo a cuor leggero,” si legge nel comunicato stampa. “Sappiamo che tutti non vedono l’ora di iniziare a giocare, ma queste tre settimane in più ci daranno il tempo necessario per i miglioramenti che porteranno fin da subito a una migliore esperienza di gioco.”

Viene inoltre precisato che l’accesso anticipato verrà spostato di conseguenza al 5 giugno. È inoltre in programma un weekend di test su larga scala che permetterà agli sviluppatori di acquisire ulteriori feedback da parte dei giocatori, tuttavia per ora non è stato ancora stabilito il periodo definitivo in cui si terrà questa beta.