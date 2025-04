Kingdom Come: Deliverance II, disponibile la modalità Hardcore

Warhorse Studios ha introdotto la modalità Hardcore in Kingdom Come: Deliverance II per i giocatori in cerca di una sfida estrema.

Questa modalità non mostrerà più in modo permanente la posizione del giocatore sulla mappa, rimuovendo la bussola e i viaggi rapidi. Inoltre, i giocatori dovranno selezionare almeno tre malus all’inizio del gioco, come “Mal di schiena”, riduce il peso trasportabile; “Sonnambulo”, che significa sonnambulismo e risveglio in luoghi casuali; o “Henry affamato”, che rende il protagonista più ossessionato dal cibo.

“Abbiamo mantenuto solo un paio di perk del primo gioco e ne abbiamo creati di nuovi per offrire una sfida completamente diversa. Non si tratta solo di rendere il gioco più difficile, ma anche di renderlo più coinvolgente,” ha dichiarato Karel Kolmann, senior game designer di Warhorse Studios. “Nella modalità Hardcore del primo gioco abbiamo fatto cose come disabilitare la posizione della mappa e rimuovere la bussola, ma questa volta siamo andati oltre. Abbiamo aggiunto la possibilità di chiedere a diversi PNG la vostra posizione nel mondo, il che è qualcosa di più intrigante. Si possono incontrare viaggiatori per strada e chiedere indicazioni.”

Ulteriori dettagli sulla modalità Hardcore di Kingdom Come: Deliverance II sul sito ufficiale.