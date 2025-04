Cronos: The New Dawn mostra il suo gameplay

Bloober Team ha pubblicato un trailer che mostra il gameplay di Cronos: The New Dawn, il survival horror fantascientifico in uscita quest’anno su PC e console.

Ambientato in due periodi temporali distinti, le tetre rovine di un futuro post-apocalittico e la Polonia degli anni ’80, Cronos: The New Dawn catapulta i giocatori nel quartiere decadente di New Dawn, ispirato al quartiere reale di Nowa Huta. In qualità di transitante che lavora come agente per l’enigmatico Collettivo, l’incarico del giocatore è tornare indietro nel tempo da un futuro distopico e prelevare persone importanti prima che periscano a causa dell’apocalisse. Man mano che esploreremo un mondo sull’orlo dell’estinzione, incontreremo nemici grotteschi noti come Orfani: mostruosità contorte e deformi, nate dagli incubi più oscuri dell’umanità.

“Immaginiamoci una combinazione distorta di fantascienza, viaggio nel tempo, inquietudine retro-futuristica e body horror, il tutto ambientato nella cruda atmosfera della Polonia degli anni ’80. Un’esperienza da brivido, giusto? L’importante è… non lasciare che si uniscano,” ha dichiarato Jacek Zięba, condirettore e produttore.

Il trailer appena pubblicato mette in risalto una delle meccaniche principali del gioco: i nemici abbattuti non rimarranno inerti a lungo. Se non i loro corpi non vengono bruciati, questi mostri caduti possono essere assorbiti da altri nemici. Attraverso un processo grottesco noto come unione, i nemici si evolvono in abomini più veloci, più forti, più resistenti e decisamente più terrificanti, acquisendo nuove abilità in battaglia.

“Come si combattono? Col fuoco! I nemici caduti vanno bruciati prima che si uniscano alle creature viventi. La meccanica dell’unione cambia l’esperienza di gioco, aggiungendo un nuovo livello di strategia al combattimento. L’istinto di sopravvivenza dovrà essere spinto oltre ogni suo limite,” ha ribadito Wojciech Piejko, condirettore e progettista.

Cronos: The New Dawn, lo ricordiamo, sarà disponibile nel 2025 su PC, PS5 e Xbox Series X|S.