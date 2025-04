The Witcher IV: gli inviti alla beta sono una truffa

Di recente stanno circolando in Rete degli inviti alla fantomatica beta di The Witcher IV, peccato che non siano reali. Tramite un messaggio diffuso nelle scorse ore sui social, CD Projekt RED ha invitato i fan a diffidare da questi inviti definendoli per quello che sono realmente: una truffa.

“Di recente, alcuni membri della community ci hanno segnalato di essere stati invitati a partecipare a un beta test di The Witcher IV: si tratta di una truffa,” si legge nel comunicato. “Stiamo adottando le misure necessarie per bloccare questa messaggistica fraudolenta. Detto questo, se ricevete inviti o vi imbattete in notizie simili, vi chiediamo gentilmente di segnalarli come truffa tramite gli strumenti a vostra disposizione nel vostro client di posta elettronica o sulla piattaforma di social media che utilizzate.”

Gli sviluppatori precisano, infine, che in caso venga organizzata una vera beta, la notizia verrà diffusa tramite i canali social e i siti web ufficiali. Fino ad allora, state attenti e non fidatevi.