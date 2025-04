Everspace 2: Wrath of the Ancients, Rockfish abbassa il prezzo del DLC

Con una mossa inconsueta in questo clima di aumenti generalizzati e in molti casi ingiustificati, Rockfish Games va controtendenza e annuncia la riduzione del prezzo di Wrath of the Ancients, il prossimo DLC di Everspace 2 in uscita imminente.

“Con gli eventi che stanno accadendo nel mondo, sembra che tutto stia diventando più costoso e che in generale ci sia molta incertezza. Lo percepite voi, lo percepiamo noi, e tutte quelle email di marketing che continuano a martellarci parlando di prezzi in aumento di certo non aiutano,” si legge nel breve comunicato.

Dopo aver discusso internamente, lo studio di sviluppo ha deciso di abbassare il prezzo di vendita dell’espansione di 5 euro, passando da € 29,99 a € 24,99. “Prima che qualcuno si faccia venire strane idee, nessun contenuto è stato tagliato,” precisa il team. “Stiamo apportando gli ultimi ritocchi e correggendo i bug prima del lancio. I quattro sistemi stellari di Wrath of the Ancients saranno pieni zeppi di nuove storie, quest secondarie, nemici, equipaggiamento, musiche e, ovviamente, avrete l’opportunità di mettere le mani sulla nuova nave di classe Wraith.”

L’espansione di Everspace 2 sarà disponibile il 12 maggio. Nel frattempo, Rockfish ha anche ridotto il prezzo del DLC precedente, Titans, ora disponibile a € 11,99.