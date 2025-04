FBC: Firebreak, pubblicato un nuovo trailer di gameplay

Remedy Entertainment ha pubblicato un nuovo trailer di gameplay di FBC: Firebreak, lo spin-off multiplayer di Control in cui tre giocatori devono collaborare per affrontare le minacce presenti nel quartier generale del Federal Bureau of Control.

Il filmato mette in risalto i pericoli che i giocatori dovranno affrontare, come la Fornace che sputa fuoco nel Settore di Manutenzione, o la massa esogena che esplode al contatto con qualsiasi cosa.

FBC: Firebreak verrà pubblicato in estate su PC, PS5 e Xbox Series X|S. Per svelare qualche dettaglio in più, gli sviluppatori hanno in programma una diretta di approfondimento che si terrà il 24 aprile e verrà trasmessa sui canali Twitch e YouTube dello studio.