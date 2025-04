Star Wars Zero Company: ecco l'annuncio ufficiale del tattico a turni

Electronic Arts ha diffuso i primi dettagli di Star Wars Zero Company, il nuovo videogioco sviluppato da Bit Reactor in collaborazione con Respawn.

Come già preannunciato, si tratta di un tattico a turni sulla falsa riga di XCOM (d’altronde gli sviluppatori sono ex Firaxis). Il gioco ci metterà al comando di una squadra d’élite impegnata a svolgere missioni nel contesto delle Guerre dei Cloni, dunque nel periodo temporale che intercorre tra il secondo e il terzo episodio della trilogia prequel della saga cinematografica.

Sul finire del conflitto, un ex ufficiale della Repubblica di nome Hawks viene messo a capo della Zero Company, un gruppo non convenzionale di professionisti su commissione provenienti da ogni parte della galassia. Hawks e la Zero Company vengono reclutati per un’operazione che li vede affrontare una nuova minaccia che incombe sulla galassia.

“La nostra visione per Star Wars Zero Company si basa su pilastri di design del gameplay che si fondono con la galassia di Star Wars e con un coinvolgente gameplay tattico a turni“, ha dichiarato Greg Foertsch, CEO e direttore creativo di Bit Reactor. “Il nostro obiettivo è offrire un videogioco con una storia originale di Star Wars, ambientata nell’era delle Guerre dei Cloni, che offra esiti significativi dalle scelte dei giocatori e un profondo combattimento tattico a turni con una presentazione accessibile e cinematografica.”

Durante le missioni, i giocatori avranno modo di sviluppare la base delle operazioni, acquisire informazioni tramite una rete di spie disseminate nella galassia, creare e personalizzare la propria squadra, e conoscere un cast di personaggi inediti nell’universo di Star Wars. Viene inoltre precisato che l’aspetto e la classe di specializzazione di Hawks possono essere personalizzati, così come sarà possibile fare lo stesso per gli agenti da reclutare.

Star Wars Zero Company verrà pubblicato nel corso del 2026 su PC, PS5 e Xbox Series X|S.