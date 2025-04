Covenant: un nuovo trailer per l'FPS soulslike di Legion Studios

Legion Studios ha pubblicato un nuovo trailer dedicato a Covenant, lo sparatutto dark fantasy con struttura soulslike in arrivo prossimamente su PC.

Ambientato in un ampio mondo interconnesso pieno zeppo di pericoli, Covenant metterà i giocatori nei panni di un angelo guerriero impegnato a contrastare Malach, un angelo caduto che ha lasciato dietro di sé una scia di morte e distruzione.

Sfruttando le capacità marziali in corpo a corpo, oppure armi a distanza e abilità, dovremo superare boss colossali, risolvere enigmi e affrontare nemici di ogni sorta per venire a capo del mistero della caduta di Malach. Le armi potranno essere potenziate per sbloccare tratti nascosti, mentre gli attributi del personaggio potranno essere modificati per creare build che si adattino all’equipaggiamento in uso.

Sviluppato da un team di veterani che ha partecipato ai lavori di giochi del calibro di DOOM, Halo, Destiny e Call of Duty, Covenant è ancora sprovvisto di una data di uscita, ma sarà disponibile prossimamente su Steam.