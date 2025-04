The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered è ufficiale, già disponibile

Come promesso, Bethesda Softworks ha presentato ufficialmente The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, una versione del celebre videogioco di ruolo rimessa a nuovo da Virtuos.

Realizzato con l’Unreal Engine 5 sulle fondamenta del motore del videogioco originale, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered presenta una grafica rinnovata e meccaniche di gioco opportunamente svecchiate. Viene precisato che tutti i particolari realizzati a mano sono stati ricreati per rendere unico ogni momento dell’esplorazione.

Questa nuova edizione del gioco include anche le espansioni Shivering Isles e Knights of the Nine, nonché gli altri contenuti scaricabili aggiuntivi, così da offrire un’esperienza quanto più completa possibile. Resta però l’interrogativo del supporto alle mod, ossia il filo rosso che collega praticamente tutti i capitoli della serie, qui al momento assente.

In ogni caso, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered è già disponibile per l’acquisto su PC (Steam, Microsoft Store), PS5 e Xbox Series X|S. La versione Standard è inoltre inclusa nel catalogo del servizio in abbonamento Game Pass.