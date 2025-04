Anche Silent Hill f è vittima della truffa dei finti beta test

Se pochi giorni fa abbiamo riportato la notizia di una truffa con al centro una fantomatica beta di The Witcher IV, oggi dobbiamo segnalare qualcosa di simile con protagonista Silent Hill f.

Konami ha infatti avvisato i fan di stare all’erta e diffidare da chi offre inviti a un beta test dedicato proprio al survival horror in uscita su PC e console: “Siamo al corrente di un account sui social media che pubblicizza un beta test per Silent Hill f collegato a un sito web che richiede informazioni personali. Questo account è falso e non è associato in alcun modo a Konami.”

Il publisher giapponese consiglia ai fan di seguire solo gli account ufficiali della società e della saga di Silent Hill per tutti gli aggiornamenti.