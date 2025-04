The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered non supporta le mod

Pubblicato a sorpresa nella giornata di ieri, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered ha subito attirato l’attenzione su di sé e ha già fatto registrare numeri importanti, perlomeno su Steam, ma in molti si stanno chiedendo se supporti o meno le mod.

Ora Bethesda ha voluto chiarire che no, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered non supporta ufficialmente le mod, come riportato sul sito ufficiale nella sezione dedicata alle FAQ. Un vero peccato dal momento che il successo di tutti i videogiochi Bethesda, versione originale di Oblivion inclusa, si basa anche sulla presenza di contenuti amatoriali creati dai fan.

Tuttavia la community non si è persa d’animo: un utente di Reddit, tale Zealousideal_Pen9063, ha infatti scoperto che i file della versione rimasterizzata possono essere aperti e modificati tramite il TES Construction Set del videogioco originale. Ciò significa che sebbene manchi il supporto ufficiale alle mod, non è detto che col tempo non possano venire fuori modifiche amatoriali funzionanti anche sulla remaster. Staremo a vedere cosa ne verrà fuori.