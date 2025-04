Ghost of Yōtei in uscita a ottobre, pubblicato un nuovo trailer

Sony e Sucker Punch hanno annunciato a sopresa la data di uscita di Ghost of Yōtei, accompagnando la notizia con un nuovo trailer dal taglio cinematografico.

Il filmato narra le vicende che hanno segnato l’infanzia di Atsu, la protagonista del gioco, quando una banda di criminali ha assassinato la sua famiglia. Creduta morta dai cosiddetti Sei di Yōtei, Atsu è sopravvissuta e ha trascorso gli anni allenandosi e affinando le sue abilità. Ora, a distanza di sedici anni da quel tragico evento, la giovane è pronta a esigere la sua vendetta.

Uno dopo l’altro, i Sei di Yōtei cadranno sotto i colpi della stessa katana usata per inchiodare Atsu a un albero in fiamme tanti anni prima. Ma anche se la storia di Atsu inizia con la volontà di vendicare la sua famiglia, presto dovrò scoprire che vi è molto di più nel suo viaggio. Esplorando Ezo, l’odierna Hokkaido, Atsu incontrerà improbabili alleati e stringerà legami che le daranno un nuovo scopo.

Ghost of Yōtei verrà pubblicato su PS5 il prossimo 2 ottobre e verrà venduto al prezzo di € 79,99 per quanto riguarda l’edizione Standard. L’edizione Digital Deluxe verrà invece venduta al prezzo di € 89,99 e includerà non soltanto alcuni bonus in-game tra cui un set di armatura esclusivo, una katana d’oro e una sella per il cavallo, ma anche la colonna sonora completa.

Infine, sarà disponibile anche una Collector’s Edition che comprende i contenuti della Digital Deluxe, una replica della maschera di Atsu, alcune cartoline, la fascia in cotone della protagonista con i nomi dei Sei, una replica della tsuba (la guardia) della katana di Atsu, una borsa per le monete e le istruzioni per giocare a Zeni Hajiki (presente in Ghost of Yōtei come minigioco). La Collector’s Edition è per ora sprovvista di prezzo.