Microsoft lancia l'app Xbox per Smart TV LG

Presentata all’inizio dell’anno, l’app Xbox per Smart TV LG è ora disponibile sui televisori con sistema operativo webOS 24 e versioni successive.

Grazie all’app, i giocatori potranno accedere istantaneamente a centinaia di giochi direttamente dall’app Xbox, disponibili in streaming tramite Xbox Cloud Gaming (Beta). Tra i titoli supportati citiamo Avowed, South of Midnight, Towerborne, tutti inclusi nell’abbonamento Xbox Game Pass Ultimate. Inoltre, i membri Game Pass Ultimate potranno giocare in streaming anche ai titoli cloud che già possiedono, anche se non inclusi nel catalogo Game Pass. L’elenco completo dei giochi supportati è consultabile sul sito ufficiale dell’iniziativa “Stream Your Own Game”.

L’app Xbox per Smart TV LG è disponibile sui modelli OLED del 2022, alcuni modelli del 2023 e tutti quelli più recenti. Sarà inoltre compatibile con monitor smart dotati di webOS 24 o versioni successive.