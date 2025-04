Suikoden I & II HD Remaster disponibile su Switch 2 al lancio

Konami ha confermato che Suikoden 1 & 2 HD Remaster: Gate Rune and Dunan Unification Wars sarà disponibile al lancio di Switch 2. La raccolta che contiene i due videogiochi rimasterizzati sarà pertanto disponibile sulla prossima console Nintendo dal 5 giugno.

Viene inoltre fatto sapere che i giochi gireranno a risoluzione 2560×1440 in modalità TV, mentre in modalità portatile gireranno a risoluzione 1920×1080. In entrambi i casi, i giochi gireranno a 60 fotogrammi al secondo. Per finire, non verrà offerta la possibilità di aggiornare la raccolta dalla versione per Switch a quella per Switch 2, mentre i salvataggi della prima versione non saranno compatibili con la seconda.

Per saperne di più su Suikoden 1 & 2 HD Remaster: Gate Rune and Dunan Unification Wars vi invitiamo a leggere la recensione di Majkol Robuschi pubblicata in occasione del lancio del gioco sulle altre piattaforme.