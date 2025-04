Clair Obscur: Expedition 33 ha venduto un milione di copie

Il publisher Kepler Interactive e gli sviluppatori di Sandfall Interactive hanno comunicato che Clair Obscur: Expedition 33 ha già venduto oltre un milione di copie.

Nell’annuncio via social viene fatto sapere che questo risultato è stato raggiunto in tre giorni, mentre viene specificato che la cifra non tiene conto dei giocatori che stanno usufruendo dell’abbonamento al servizio Game Pass per giocare a questo affascinante videogioco di ruolo. Sono pertanto vendite effettive che certificano il successo di Clair Obscur: Expedition 33.

Ricordiamo che il gioco è disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S. Per saperne di più, vi rimandiamo alla nostra recensione.