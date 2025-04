The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered a quota 4 milioni di giocatori

Nonostante gli importanti problemi tecnici evidenziati anche nella nostra recensione, l’utenza sta apprezzando The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, tant’è che nello scorso fine settimana il numero complessivo di giocatori è salito a quota 4 milioni.

La notizia è stata condivisa dalla stessa Bethesda, che sui social ha voluto ringraziare i fan per l’accoglienza e il supporto all’operazione di restauro portata avanti da Virtuos. Precisiamo che la cifra riportata in questo articolo non rappresenta il numero di copie vendute, questo perché include anche tutti quei giocatori che si stanno avventurando nelle terre di Cyrodiil grazie al servizio in abbonamento Game Pass.

Si tratta in ogni caso di un successo che ricompensa la strategia di Bethesda.