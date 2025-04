La Quimera è stato rinviato all'ultimo minuto

Il 25 aprile è passato ma La Quimera non è stato pubblicato. Questo perché gli sviluppatori ne hanno rinviato l’uscita all’ultimo minuto, spostando il giorno di lancio a una data da destinarsi. Di seguito riportiamo il comunicato ufficiale firmato Dmytro Lymar, CEO e co-fondatore di Reburn.

“Ci scusiamo con i nostri fan e sostenitori per l’imprevisto ritardo nella pubblicazione di La Quimera. Il nostro team qui a Reburn ha lavorato duramente sul gioco e, trattandosi del nostro primo titolo come sviluppatore indipendente, ha portato con sé alcune sfide impreviste. Stiamo facendo del nostro meglio per risolvere la questione il più rapidamente possibile, affrontando al contempo le circostanze che stiamo vivendo qui in Ucraina. Vi ringraziamo per la pazienza, il continuo supporto e la comprensione. Non vediamo l’ora di consegnare La Quimera nelle mani dei giocatori il prima possibile. Comunicheremo quanto prima ulteriori aggiornamenti tramite i nostri canali social.”

Non si conoscono i motivi esatti del rinvio, ma lo studio fa sapere di essere al lavoro con Steam per risolvere alcuni imprecisati problemi tecnici. Una volta risolti verrà comunicata la nuova data di uscita.