The Siege and the Sandfox: annunciata la data di uscita

Il publisher Plaion e lo studio di sviluppo Cardboard Sword hanno annunciato la data di uscita di The Siege and the Sandfox, un metroidvania bidimensionale a tinte stealth.

Il gioco ci metterà nei panni della Volpe del Deserto, un fedele servitore della corona accusato ingiustamente di aver assassinato il re. Dopo essere stato gettato nel Salto del traditore, un baratro senza fondo collegato al complesso sotterraneo delle prigioni, il protatonista dovrà vendicarsi del torto subito e consegnare alla giustizia il vero responsabile dell’assassinio.

Durante l’avventura avremo modo di attraversare un mondo interconnesso fatto di oscure caverne, antichi mausolei, terribili prigioni e rovine vinte dallo scorrere del tempo. Dovremo evitare gli abitanti più pericolosi di questo mondo sotterraneo e aiutare coloro che vorranno stare dalla nostra parte.

“Siamo entusiasti che il nostro titolo di debutto The Siege and the Sandfox arrivi finalmente nelle mani dei giocatori! Sviluppare un gioco stealth in 2D è stata un’impresa ambiziosa per il team e non vediamo l’ora che i nostri fan possano giocarci e divertirsi“, afferma Olly Bennett, CEO di Cardboard Sword. “Come studio abbiamo intrapreso questo viaggio di sviluppo per creare una nuova IP indie con un elemento stealth 2D unico. L’arte ha guidato gran parte del nostro processo di sviluppo, ispirando la narrazione e le meccaniche di gioco. La pixel art animata a mano in stile retrò, combinata con le mappe dipinte a mano e con l’illuminazione e gli effetti di Unreal, offre ai giocatori una visuale incredibilmente ricca, immergendoli davvero nel mondo di gioco di Sandfox.”

The Siege and the Sandfox sarà disponibile su PC via Steam, GOG ed Epic Games Store dal 20 maggio.