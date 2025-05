Codemasters si prende una pausa dai videogiochi di rally

Dopo aver sviluppato EA Sports WRC e aver pubblicato il recente DLC Rimonta Strepitosa, Codemasters ha annunciato di essersi presa una pausa dallo sviluppo di futuri videogiochi a tema rally.

“Per ora abbiamo sospeso i piani di sviluppo per i futuri titoli di rally. EA Sports WRC continuerà a essere disponibile per i giocatori, sia nuovi che già esistenti,” si legge nel comunicato. “Speriamo che rimanga una fonte di gioia, di entusiasmo e di brivido delle corse di rally. Ci siamo impegnati a fondo per realizzarlo per i fan e siamo certi che manterrete viva la passione.”

Non è stata resa nota la motivazione che ha portato a questa decisione, tuttavia è probabile che tale mossa sia in qualche modo legata ai licenziamenti che hanno coinvolto vari rami di Electronic Arts.