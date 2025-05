Brutte notizie per chi sperava di tornare a Vice City entro fine anno: Grand Theft Auto VI è stato rinviato al 2026.

“Ci dispiace molto che sia più tardi rispetto alle vostre aspettative. L’interesse e l’entusiasmo che circondano un nuovo Grand Theft Auto sono stati davvero toccanti per tutto il nostro team. Vogliamo ringraziarvi per il vostro supporto e la vostra pazienza mentre lavoriamo per completare il gioco,” si legge nel comunicato appena diffuso. “Con ogni gioco che abbiamo pubblicato, l’obiettivo è sempre stato quello di cercare di superare le vostre aspettative, e Grand Theft Auto VI non fa eccezione. Speriamo che comprendiate che abbiamo bisogno di questo tempo extra per offrirvi il livello di qualità che vi aspettate e meritate. Non vediamo l’ora di condividere ulteriori informazioni al più presto.”

È stata inoltre già comunicata la nuova data di uscita: GTA VI verrà pubblicato su PS5 e Xbox Series X|S il 26 maggio 2026. Ancora nessuna notizia circa un’eventuale versione PC.