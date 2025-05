Kingdom Come: Deliverance II ha venduto 3 milioni di copie

Deep Silver e Warhorse Studios hanno comunicato che le vendite di Kingdom Come: Deliverance II hanno raggiunto quota 3 milioni di unità.

L’annuncio è stato dato tramite un messaggio diffuso via social. Qui leggiamo che questo importante risultato è stato ottenuto in tre mesi dal lancio. Ricordiamo che Kingdom Come: Deliverance II aveva venduto un milione di copie al day one, mentre 2 milioni di unità vennero piazzate in meno di quindici giorni dall’uscita.

Per finire, viene fatto sapere che le vendite del primo Kingdom Come: Deliverance hanno superato quota 10 milioni di unità, piazzate dal 2018 a oggi.