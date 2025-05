Annunciato Gears of War: Reloaded, in uscita anche su PS5

Xbox Game Studios e The Coalition hanno annunciato Gears of War: Reloaded, una nuova versione rimasterizzata del primo videogioco della celebre serie di sparatutto in terza persona.

Realizzata in collaborazione con Sumo Digital e Disbelief, questa riedizione si basa su Gears of War: Ultimate Edition, la prima remaster pubblicata qualche anno fa su Xbox One e PC, offrendo i medesimi contenuti e tutti gli aggiornamenti successivi al lancio. Le novità in questo caso sono esclusivamente tecniche: in primo luogo, il gioco ora supporta la risoluzione 4K, 60 FPS durante la campagna e 120 FPS nelle modalità multiplayer. Sono stati migliorati gli effetti di post-processing, le texture, le ombre e i riflessi. Inoltre è stato aggiunto il supporto per Dolby Vision e Dolby Atmos 7.1.4, 3D Spatial Audio 7.1.4, Variable Refresh Rate (VRR).

Infine, è già stata annunciata la data di uscita di Gears of War: Reloaded, che dunque debutterà su PC (Steam e Microsoft Store), Xbox Series X|S e per la prima volta su PS5 il prossimo 26 agosto 2025. Costerà € 39,99 e sarà gratuita per tutti i possessori della versione digitale di Gears of War: Ultimate Edition che hanno acquistato il gioco prima dell’annuncio della nuova versione. Sarà disponibile anche tramite il servizio Game Pass.