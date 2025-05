Annunciate le remaster di Ecco the Dolphin e The Tides of Time

Le remaster di Ecco the Dolphin e del sequel, Ecco: The Tides of Time, sono ufficialmente in lavorazione. Ne ha dato conferma Ed Annunziata, il creatore dei due videogiochi per SEGA Mega Drive pubblicati originariamente nel 1993 e nel 1994.

In un’intervista uscita in queste ore su Xbox Wire, Annunziata ha fatto sapere che il suo team sta sviluppando le riedizioni di entrambi i giochi. È stato poi aperto un sito web ufficiale che al momento presenta soltanto un conto alla rovescia. Il countdown scadrà tra poco meno di un anno: il 25 aprile 2026.

Non è finita qui, però, dal momento che Annunziata ha dichiarato che dopo le remaster di Ecco the Dolphin e del suo sequel verrà messo in cantiere un terzo videogioco, questa volta un titolo completamente inedito. Tuttavia bisognerà aspettare un bel po’.