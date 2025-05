MSI regala Clair Obscur: Expedition 33 con case e alimentatori

MSI ha dato il via a una nuova promozione che permette agli appassionati di videogiochi di ottenere una copia gratuita di Clair Obscur: Expedition 33 con l’acquisto di case e alimentatori selezionati.

Per aderire alla promozione sarà necessario scegliere uno dei prodotti selezionati per l’iniziativa e richiedere il codice, registrando il prodotto tramite l’MSI MEMBER CENTER e caricando come prova d’acquisto l’etichetta con il numero di serie presente sul prodotto e una fattura emessa tra il 24 aprile e il 24 maggio. Fino a esaurimento dei codici, sarà quindi possibile ricevere via mail la chiave di gioco di Clair Obscur: Expedition 33 e attivarla su Steam.

Ulteriori dettagli sulla promozione e sui prodotti idonei sono disponibili sul sito ufficiale.