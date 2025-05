Dimps e The Ring insieme per un videogioco di boxe

Lo studio di sviluppo giapponese Dimps e la rivista di boxe The Ring hanno siglato una partnership che porterà allo sviluppo di un nuovo videogioco di pugilato.

“Assieme al leggendario game designer giapponese Takashi Nishiyama, The Ring è orgogliosa di annunciare un imminente videogioco di boxe con personaggi originali,” si legge nel comunicato diffuso via social. “Questa partnership strategica unisce l’ineguagliabile autorità di The Ring nel mondo della boxe con la decennale esperienza dello sviluppatore Dimps nella creazione di videogiochi. Nishiyama è noto soprattutto per essere stato il creatore dell’iconico franchise di Street Fighter, probabilmente la più grande serie di picchiaduro di tutti i tempi, durante il suo periodo presso Capcom. Ha lavorato a classici come The King of Fighters e Metal Slug mentre era in SNK e ha anche creato Fatal Fury.”

Viene precisato che lo sviluppo del videogioco di boxe, per ora senza titolo, non è ancora cominciato. Pertanto, ulteriori dettagli sul progetto verranno rivelati prossimamente.

Fondato dallo stesso Nishiyama dopo essere andato via da SNK, Dimps è uno studio di sviluppo specializzato in picchiaduro che nel corso dei decenni ha sviluppato principalmente videogiochi di Dragon Ball, tra cui la serie Budokai e i due Xenoverse. Ha inoltre collaborato con Capcom nello sviluppo di alcuni Street Fighter.