Grand Theft Auto VI: nuovi trailer, screenshot e dettagli

A distanza di pochi giorni dall’annuncio del rinvio, ecco che a sorpresa Rockstar Games ha pubblicato un nuovo trailer di Grand Theft Auto VI e svelato alcuni primi dettagli su trama, personaggi e ambientazioni. A corredo di tutto questo non sono mancati nuovi screenshot e artwork, che trovate nella galleria in calce all’articolo.

Le vicende di GTA 6 prendono il via quando un lavoretto sulla carta semplice va per il verso sbagliato, così i protagonisti Jason e Lucia si ritrovano catapultati nella parte più oscura del luogo più soleggiato d’America, invischiati in una cospirazione criminale che si estende in tutto lo Stato fittizzio della Leonida.

Uno dei due protagonisti è Jason Duval: cresciuto tra balordi e truffatori, dopo un periodo passato nell’esercito per scrollarsi di dosso la sua complicata adolescenza, si ritrova nelle Keys a fare quello che gli riesce meglio, lavorando per i trafficanti di droga locali. Al suo fianco troveremo Lucia Caminos: suo padre le ha insegnato a combattere appena ha imparato a camminare. Da allora, la vita non le ha dato tregua. Combattendo per la sua famiglia è finita nel penitenziario della Leonida, da cui è uscita per pura fortuna.

Accanto a Jason e Lucia troveremo come al solito diversi comprimari, come Brian Heder. Brian è il tipico trafficante di droga dell’epoca d’oro del contrabbando nelle Keys. Traffica ancora tramite la sua rimessa nautica insieme a Lori, la sua terza moglie. Brian la sa abbastanza lunga da lasciar fare agli altri il lavoro sporco per conto suo.

Troveremo anche Cal Hampton. Cal è un amico di Jason e anche lui è un socio di Brian. Si sente tranquillo soprattutto quando sta a casa a spiare le frequenze della guardia costiera con qualche birra e alcune schede private del browser aperte.

Boobie Ike è invece uno dei pochi ad aver trasformato il suo passato sulla strada in un impero che spazia dal settore immobiliare a uno strip club e uno studio di registrazione. Boobie sorride sempre, tranne quando è il momento di parlare d’affari. Boobie può sembrare uno che pensa solo a se stesso, ma la cosa a cui tiene di più è la sua collaborazione con l’aspirante magnate della musica Dre’Quan per la Only Raw Records.

Dre’Quan Priest è sempre stato più un arrivista che un gangster. Anche quando spacciava per le strade per sbarcare il lunario, ha sempre avuto l’obiettivo di sfondare nel mondo della musica. Ora che ha messo sotto contratto le Real Dimez, Dre’Quan può smettere di organizzare spettacoli nello strip club di Boobie e puntare alla scena di Vice City.

Ci saranno anche le Real Dimez, ossia la coppia formata da Bae-Luxe e Roxy. Amiche dai tempi delle superiori, le due sono riuscite a trasformare in soldi il periodo passato a ripulire gli spacciatori locali, con pezzi rap piccanti e una presenza costante sui social. Un singolo di successo con il rapper locale DWNPLY è stato un punto di svolta per le Real Dimez. Ora, cinque anni e tantissimi problemi dopo, sono sotto contratto con la Only Raw Records e sperano che il miracolo si ripeta.

Infine. Raul Bautista è un rapinatore di banche esperto, sempre in cerca di talenti pronti a correre i rischi che comportano le ricompense più grandi. L’avventatezza di Raul fa alzare la posta a ogni colpo. Prima o poi, la sua banda dovrà giocarsi il tutto per tutto o ritirarsi dal tavolo.

Come già accennato, Grand Theft Auto VI sarà ambientato nello Stato della Leonida, dunque nella città di Vice City e nei suoi dintorni. Lo stile, la vita frenetica e l’avidità dell’America, riuniti in un’unica città. Ogni quartiere ha qualcosa da offrire: dagli hotel Art Deco dai colori pastello e la sabbia bianca di Ocean Beach, alle indaffarate panaderías di Little Cuba e ai marchi contraffatti del mercatino di Tisha-Wocka fino al porto di Vice City, capitale mondiale delle navi da crociera.

Le Leonida Keys sono invece delle isole tropicali piene di turisti, a un passo da alcune tra le acque più affascinanti e pericolose di tutta l’America. E se l’arcipelago non dovesse bastare, le paludi di Grassrivers portano con sé alligatori, mangrovie e predatori molto più letali e scoperte ben più bizzarre. Mentre per gli amanti dell’avventura, un giro al Parco Nazionale del Monte Kalaga offre ottime zone di caccia e pesca e percorsi fuoristrada. In questa lussureggiante e remota cornice, mistici montanari e paranoidi estremisti vivono lontano dagli occhi indiscreti del governo.

Ma la Leonida non è solo luci al neon e location da sogno. L’altro lato della medaglia è Port Gellhorn, dove tra motel economici, attrazioni chiuse e aree commerciali vuote prospera una nuova economia alimentata da liquori, antidolorifici ed energy drink da stazione di servizio. Mentre ad Ambrosia regnano ancora l’industria americana e i valori tradizionali. Qui lo zuccherificio Allied Crystal offre lavoro, mentre la banda di motociclisti locale pensa a quasi tutto il resto.

In ogni caso, prima di lanciarsi a capofitto in tutto questo ci sarà da aspettare un bel po’. Vi ricordiamo, infatti, che Grand Theft Auto VI uscirà su PS5 e Xbox Series X|S il 26 maggio 2026.