Destiny 2: I Confini del Destino in uscita a luglio, svelato I Ribelli

Bungie ha presentato ufficialmente I Confini del Destino, la prossima espansione di Destiny 2, annunciandone la data di uscita definitiva e svelando alcuni primi dettagli del gameplay.

I Confini del Destino getta le basi per una nuova saga pluriennale incentrata sulle figure dei Nove. L’espansione porterà i guardiani su Kepler, una nuova destinazione che trae ispirazione dalle sfide presenti nei dungeon di Destiny 2. Per questo saranno incoraggiati l’esplorazione e la scoperta dei misteri che si celano sul pianeta. Saranno presenti nuovi nemici, armi, equipaggiamento e abilità specifiche della destinazione. Su Kepler ci imbatteremo in un insediamento umano perduto e nel territorio di un Casato eliksni dimenticato.

Una caratteristica chiave di Kepler è l’abbondante energia derivante dalla materia oscura, che alimenta le abilità dei Guardiani durante l’esplorazione. Una di queste permetterà ai Guardiani di fondersi con la materia oscura per cambiare forma, consentendo loro di infilarsi in spazi ristretti, saltare e scattare sul terreno e trasformarsi in una forza di distruzione rotolante. I Confini del Destino sarà disponibile su PC e console dal 15 luglio.

Bungie ha poi presentato la seconda espansione dell’Anno della Profezia: si tratta de I Ribelli, in uscita il prossimo 2 dicembre. Al momento non si conoscono molti dettagli su questo contenuto aggiuntivo, se non che sarà pesantemente ispirato a Star Wars, tanto da essere realizzato in collaborazione con Disney e Lucasfilm.

“Con ciascuna delle nostre espansioni della Saga del Destino, puntiamo a rompere con le nostre formule passate e a offrire qualcosa di veramente unico, e I Ribelli non fa eccezione“, ha dichiarato Justin Truman, Vicepresidente di Destiny. “È una storia di Destiny, ma con un’interpretazione ispirata a Star Wars che è sempre stato un sogno per noi.”