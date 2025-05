La Quimera è disponibile su Steam in Accesso Anticipato

In queste ore è stato scritto un nuovo capitolo dell’odissea di La Quimera, lo sparatutto in soggettiva sviluppato da Reburn, in precedenza noto come 4A Games Ukraine. Dopo il rinvio dell’ultimo minuto, lo studio ucraino ha appena pubblicato il gioco su Steam in Accesso Anticipato.

Si tratta di un cambio deciso di direzione dal momento che la strada dell’Accesso Anticipato non era stata inizialmente presa in considerazione, tuttavia adesso gli sviluppatori fanno sapere che La Quimera rimarrà in Early Access per un massimo di diciotto mesi. Durante questo periodo verranno introdotti nuovi livelli, verranno migliorati il design degli incontri e il level design, mentre verrà espanso il ruolo degli NPC all’interno della storia.

Al momento, la versione in Accesso Anticipato include i primi quattro livelli della campagna, per una durata approssimativa di cinque ore. In futuro verranno pubblicati aggiornamenti a intervalli più o meno regolari, mentre il team accoglierà i feedback dei giocatori per migliorare l’esperienza di gioco complessiva.

Purtroppo il cambio di direzione del progetto non ha impedito ad alcune testate di recensire La Quimera in uno stato che a questo punto non rispecchierà di sicuro il prodotto finale. Si tratta di una questione etica di cui abbiamo discusso nella puntata del nostro podcast Spotlight andata in onda la scorsa settimana. Se siete curiosi di sapere cosa abbiamo detto, potete recuperarla su Spotify o su Apple Podcast.