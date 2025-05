Nintendo punta a vendere 15 milioni di Switch 2 in nove mesi

Nel presentare i risultati economici e finanziari relativi allo scorso anno fiscale che si è concluso il 31 marzo 2025, Nintendo ha svelato le previsioni di vendita relative a Switch 2.

Nel report diffuso in queste ore si legge che la Casa di Kyoto prevede di piazzare 15 milioni di Switch 2 nei circa nove mesi che separeranno il lancio della console, previsto per il 5 giugno, e la fine dell’anno fiscale in corso, dunque il 31 marzo 2026. Per avere un metro di paragone, ricordiamo che la prima Nintendo Switch ha venduto 2,74 milioni di unità nel mese di lancio (marzo 2017), e ulteriori 15,05 milioni di unità dal 1° aprile 2017 al 31 marzo 2018.

Inoltre, la Grande N prevede di vendere circa 45 milioni di videogiochi per Nintendo Switch 2 nello stesso arco temporale. In questa cifra non vengono incluse le copie di Mario Kart World incluse nel bundle di lancio della console. A tal proposito, ricordiamo che questo bundle verrà venduto al prezzo di € 509,99, mentre la sola console in versione standard sarà venduta a € 469,99.