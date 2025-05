PlayStation fonda teamLFG, un nuovo studio di ex Bungie

Sony ha annunciato l’apertura di un nuovo studio di sviluppo sotto l’egida PlayStation: si tratta di teamLFG, una software house nata come uno “spin-off” di Bungie.

Questo nuovo studio si dedicherà principalmente allo sviluppo di nuove esperienze multiplayer: “Realizzeremo mondi multigiocatore immersivi alimentati da giochi d’azione in cui i giocatori potranno apprendere, giocare e migliorare per innumerevoli ore,” si legge nel comunicato stampa. “Desideriamo sviluppare i nostri giochi con le nostre community, invitando i giocatori a far parte del processo di sviluppo attraverso test di gioco ad accesso anticipato. Rispondere prontamente ai feedback dei giocatori è fondamentale, non solo nella fase di pre-lancio, ma anche durante l’intero ciclo di vita del prodotto, mentre continuiamo ad ampliare il gioco e la community per gli anni a venire.”

Viene fatto sapere che il team con base a Bellevue comprende diversi veterani del settore che hanno partecipato ai lavori di Destiny, Halo, League of Legends, Fortnite, Roblox e Rec Room, tuttavia sono presenti anche dei neofiti in grado di offrire nuove prospettive e competenze creative allo studio. Il primo progetto di teamLFG è è un gioco d’azione a squadre che “trae ispirazione da giochi di combattimento, platform, MOBA, simulatori di vita e giochi con le rane“.

Un ennesimo live service, dunque. Nonostante i fallimenti e le marce indietro, come il flop di Concord e la cancellazione di vari progetti in sviluppo, Sony sembra voler ancora puntare sui videogiochi multiplayer. Andrà bene questa volta?